Spritkosten entstehen nicht nur beim Tanken

Zwar sanken die Preise für Diesel im Mai auch in Vorarlberg, doch ein weiterer wesentlicher Hebel, um die Kosten für Treibstoff zu sparen, ist das eigene Fahrverhalten, wie der VCÖ hinweist.
Positive Nachrichten für Autofahrer: Der Durchschnittspreis für einen Liter Diesel war im Mai in Vorarlberg mit 1,943 Euro um rund 15 Cent niedriger als noch im April, weist die Mobilitätsorganisation VCÖ auf Daten der E-Control hin. Eurosuper war zwar im Mai mit 1,819 Euro um sieben Cent höher als im April, lag aber immer noch unter dem Preis für Diesel. So weit, so gut.
Wirksamer als eine Spritpreisbremse ist aber eine Spritverbrauchsbremse, betont der VCÖ. Immerhin können mit einem treibstoffsparenden Fahrstil die Spritkosten um rund 20 Prozent reduziert werden. Noch mehr Geld sparen Fahrgemeinschaften, der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder – bei kürzeren Distanzen – das Umsatteln auf das Fahrrad.
Spritfresser vermeiden
Eine Reduktion des Verbrauchs um 20 Prozent wirkt so, als würde ein Liter Diesel statt 1,94 Euro nur 1,55 Euro kosten oder ein Liter Eurosuper statt 1,82 Euro nur 1,46 Euro, rechnet VCÖ-Experte Michael Schwendinger vor. Und wie sieht spritsparendes Fahren nun tatsächlich aus? Langsamer fahren, beispielsweise Tempo 100 bis 110 statt 130 auf der Autobahn, vorausschauend fahren, um den Fuß rechtzeitig vom Gas zu nehmen und die Motorbremse einsetzen zu können, rasch in den höheren Gang schalten, um niedertourig unterwegs zu sein, auf den richtigen Reifendruck achten und Spritfresser wie eine zu kalt eingestellte Klimaanlage oder auch eine nicht genutzte Dachbox vermeiden. Der VCÖ appelliert aber nicht nur an Autofahrer, sondern auch an die Politik, für spritsparende Maßnahmen zu sorgen, um Preisanstiege zu verhindern.
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