Spritkosten entstehen nicht nur beim Tanken

Spritfresser vermeiden

Eine Reduktion des Verbrauchs um 20 Prozent wirkt so, als würde ein Liter Diesel statt 1,94 Euro nur 1,55 Euro kosten oder ein Liter Eurosuper statt 1,82 Euro nur 1,46 Euro, rechnet VCÖ-Experte Michael Schwendinger vor. Und wie sieht spritsparendes Fahren nun tatsächlich aus? Langsamer fahren, beispielsweise Tempo 100 bis 110 statt 130 auf der Autobahn, vorausschauend fahren, um den Fuß rechtzeitig vom Gas zu nehmen und die Motorbremse einsetzen zu können, rasch in den höheren Gang schalten, um niedertourig unterwegs zu sein, auf den richtigen Reifendruck achten und Spritfresser wie eine zu kalt eingestellte Klimaanlage oder auch eine nicht genutzte Dachbox vermeiden. Der VCÖ appelliert aber nicht nur an Autofahrer, sondern auch an die Politik, für spritsparende Maßnahmen zu sorgen, um Preisanstiege zu verhindern.