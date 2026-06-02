Dank TikTok ist Pilates jetzt auch bei Jungen „in“

Das traditionelle Ganzkörpertraining „Pilates“ ist zurück und beliebter denn je. Auf Social Media boomt das Training, Studios sind ausgebucht. Doch hinter dem Trend steckt mehr als nur ein effektives Workout. Ein genauer Blick zeigt, warum Pilates nicht nur Vorteile mit sich bringt.
„Iced Matcha Latte, zu spät beim Pilates“, so beginnt der deutsche Pop-Hit „Bauch Beine Po“ von Shirin David. Der Ohrwurm hat sich derart in die Gehörgänge gefräst, dass nun auch viele Mädchen und junge Frauen Interesse am eigentlich eher altmodischen Pilates-Training zeigen.
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