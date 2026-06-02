Sturz von Fähre? Leichenfund gibt Rätsel auf

Die Rettungskräfte waren am späten Sonntagabend nach einem Notruf von einer Fähre auf der Überfahrt von Meersburg (D) nach Konstanz (D) ausgerückt. Abgegeben worden war dieser von einem Passagier, der bemerkt haben wollte, dass eine Frau über die Reling gestürzt war: Der Mann gab an, die Frau dort stehen gesehen zu haben – als er sich umdrehte, sei plötzlich ein Klatschen zu hören gewesen, folglich habe er angenommen, dass die Frau ins Wasser gefallen sei.