Eidgenossen feierten Doppelsieg in Götzis

Das Mehrkampfmeeting in Götzis war die perfekte Einstimmung für das abendliche Eishockey-WM-Finale Schweiz gegen Finnland. Simon Ehammer und Annik Kälin holten die Siege, ehe das Duo am Abend vor die TV-Schirme eilte, um mit der „Nati“ mitzufiebern. Beide erzielten im Mösle Schweizer Mehrkampfrekorde.