Eidgenossen feierten Doppelsieg in Götzis

Schweizer Festspiele beim Mösle-Mehrkampfmeeting in Götzis! Nicht nur setzte sich Simon Ehammer gegen Weltmeister Leo Neugebauer durch, zudem holte sich mit Annik Kälin erstmals eine Schweizerin den prestigeträchtigen Titel im Ländle.
Das Mehrkampfmeeting in Götzis war die perfekte Einstimmung für das abendliche Eishockey-WM-Finale Schweiz gegen Finnland. Simon Ehammer und Annik Kälin holten die Siege, ehe das Duo am Abend vor die TV-Schirme eilte, um mit der „Nati“ mitzufiebern. Beide erzielten im Mösle Schweizer Mehrkampfrekorde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.