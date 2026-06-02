Hitze als Gefahr für uns alle ist längst Realität

Mit den Temperaturen steigen auch die Gefahren für uns – egal, ob wir drinnen oder draußen sind. Wie stark Hitze sich auf unsere Körper und unsere Psyche auswirkt, was sie mit hohen Unfallzahlen zu tun hat, wie sie unsere Sprösslinge in der Schule quält und wofür der Arbeitgeber bei hohen Temperaturen zuständig ist? Wir haben alle Infos für Sie.