Förderkürzungen schmerzen Festspiele weiterhin

Die 188.000 Karten für die Seebühne, die heuer von Regisseur Damiano Michieletto gestaltet wird, sind bereits seit Ostern ausverkauft. „Das ist sehr wichtig in einer Zeit, in der die Kosten nach oben gehen“, unterstrich der kaufmännische Direktor Michael Diem die ökonomische Bedeutung der heuer 28 Aufführungen. Schließlich lasse sich der bereits avisierte Verlust der Festspiele für 2025 mittlerweile beziffern: 4 Millionen Euro. Die Grundfrage sei stets: „Was können wir uns alles noch leisten? Diese Herausforderung ist derzeit sehr groß.“ Einig sei er sich mit der neuen Intendantin Lilli Paasikivi jedenfalls, dass man zur Not Dinge streichen müsse – so ist die Zukunft des Schauspiels beim Festival weiter offen. „Aber das, was wir machen, machen wir mit hoher Qualität.“