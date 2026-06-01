Ermittlungen gegen Monika Wagner eingestellt

Wer die Intendanz interimistisch übernehmen soll, steht vorerst weiter nicht fest. Klarheit darüber könnte es am morgigen Dienstag geben, wenn das Vorarlberger Landestheater bei einer Pressekonferenz das Programm für die Saison 2026/27 vorstellen wird. Statt der weiterhin freigestellten Gräve werden laut Auskunft des Hauses die leitende Dramaturgin Juliane Schotte und Wagner daran teilnehmen. Beobachtende gingen davon aus, dass Wagner selbst interimistisch die Intendanz übernehmen könnte. Das Haus wird im September diesen Jahres wegen einer umfangreichen Sanierung schließen und an Ausweichstätten spielen. Für Herbst 2027 ist die Wiedereröffnung geplant.