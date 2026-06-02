Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andere Abfahrtszeiten

DB-Bauarbeiten wirbeln ÖBB-Fahrplan durcheinander

Vorarlberg
02.06.2026 11:55
Fernzüge in Richtung Innsbruck fahren früher ab.
Fernzüge in Richtung Innsbruck fahren früher ab.(Bild: Jakob Traby)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die bis Mitte Dezember laufenden Bauarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Passau und Regensburg beeinflussen internationale Bahnverbindungen sowie den Bahnverkehr innerhalb Österreichs, da die Netze eng miteinander verknüpft sind. Betroffen sind auch Bahnreisende zwischen Bregenz und Innsbruck. 

0 Kommentare

Während der Bauzeit werden täglich rund 120 Güterzüge, die üblicherweise über Passau fahren, über die Weststrecke München – Salzburg – Wels umgeleitet. Durch die hohe Streckenauslastung am Deutschen Eck müssen Züge teilweise langsamer fahren. Die Fahrzeit zwischen Salzburg und München bzw. Innsbruck verlängert sich in beiden Richtungen um rund 15 Minuten. Fahrgäste auf der Strecke zwischen Wien und Vorarlberg müssen mit 30 Minuten längeren Fahrzeiten rechnen. Der Fernverkehr westlich von Innsbruck ist zeitlich verschoben: Das bedeutet, dass Züge Richtung Vorarlberg am Innsbrucker Hauptbahnhof rund eine halbe Stunde später abfahren. Zudem fahren Züge Richtung Innsbruck Hauptbahnhof in Vorarlberg entsprechend früher ab.

 Zusätzliche Bauarbeiten im Unterinntal
Parallel zu den DB-Bauarbeiten gehen Bauarbeiten im Unterinntal über die Bühne. Diese haben zusätzliche Auswirkungen auf den Fernverkehr auf der Weststrecke: Von 10. Juli bis 16. September kommt es in Innsbruck bei Fernverkehrszügen zu späteren Ankünften aus Richtung Wien/Salzburg bzw. früheren Abfahrten in Richtung Salzburg/Wien und somit zu einer längeren Reisezeit zwischen Salzburg und Innsbruck. Die gute Nachricht: Für Fahrgäste ins Tiroler Oberland und nach Vorarlberg gibt es durch diese Bauarbeiten keine zusätzliche Fahrzeitverlängerung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
02.06.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
13° / 20°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
13° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
14° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
14° / 22°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
124.604 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
100.495 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
97.866 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2409 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
948 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
775 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Vorarlberg
Andere Abfahrtszeiten
DB-Bauarbeiten wirbeln ÖBB-Fahrplan durcheinander
Tragödie im Bodensee
Sturz von Fähre? Leichenfund gibt Rätsel auf
Rauch übernimmt
Bregenz Handball hat einen neuen Cheftrainer
Aktuelle Masche
Telefonbetrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus
Krone Plus Logo
Bulimie & Binge-Eating
Essstörungen! Unsichtbarer Kampf mit dem Spiegel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf