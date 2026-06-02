DB-Bauarbeiten wirbeln ÖBB-Fahrplan durcheinander

Die bis Mitte Dezember laufenden Bauarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Passau und Regensburg beeinflussen internationale Bahnverbindungen sowie den Bahnverkehr innerhalb Österreichs, da die Netze eng miteinander verknüpft sind. Betroffen sind auch Bahnreisende zwischen Bregenz und Innsbruck.
Während der Bauzeit werden täglich rund 120 Güterzüge, die üblicherweise über Passau fahren, über die Weststrecke München – Salzburg – Wels umgeleitet. Durch die hohe Streckenauslastung am Deutschen Eck müssen Züge teilweise langsamer fahren. Die Fahrzeit zwischen Salzburg und München bzw. Innsbruck verlängert sich in beiden Richtungen um rund 15 Minuten. Fahrgäste auf der Strecke zwischen Wien und Vorarlberg müssen mit 30 Minuten längeren Fahrzeiten rechnen. Der Fernverkehr westlich von Innsbruck ist zeitlich verschoben: Das bedeutet, dass Züge Richtung Vorarlberg am Innsbrucker Hauptbahnhof rund eine halbe Stunde später abfahren. Zudem fahren Züge Richtung Innsbruck Hauptbahnhof in Vorarlberg entsprechend früher ab.
Zusätzliche Bauarbeiten im Unterinntal
Parallel zu den DB-Bauarbeiten gehen Bauarbeiten im Unterinntal über die Bühne. Diese haben zusätzliche Auswirkungen auf den Fernverkehr auf der Weststrecke: Von 10. Juli bis 16. September kommt es in Innsbruck bei Fernverkehrszügen zu späteren Ankünften aus Richtung Wien/Salzburg bzw. früheren Abfahrten in Richtung Salzburg/Wien und somit zu einer längeren Reisezeit zwischen Salzburg und Innsbruck. Die gute Nachricht: Für Fahrgäste ins Tiroler Oberland und nach Vorarlberg gibt es durch diese Bauarbeiten keine zusätzliche Fahrzeitverlängerung.
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