DB-Bauarbeiten wirbeln ÖBB-Fahrplan durcheinander

Während der Bauzeit werden täglich rund 120 Güterzüge, die üblicherweise über Passau fahren, über die Weststrecke München – Salzburg – Wels umgeleitet. Durch die hohe Streckenauslastung am Deutschen Eck müssen Züge teilweise langsamer fahren. Die Fahrzeit zwischen Salzburg und München bzw. Innsbruck verlängert sich in beiden Richtungen um rund 15 Minuten. Fahrgäste auf der Strecke zwischen Wien und Vorarlberg müssen mit 30 Minuten längeren Fahrzeiten rechnen. Der Fernverkehr westlich von Innsbruck ist zeitlich verschoben: Das bedeutet, dass Züge Richtung Vorarlberg am Innsbrucker Hauptbahnhof rund eine halbe Stunde später abfahren. Zudem fahren Züge Richtung Innsbruck Hauptbahnhof in Vorarlberg entsprechend früher ab.