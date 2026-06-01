Knapp 11.300 Vorarlberger sind auf Jobsuche

Altbewährte Rezepte im Kampf gegen Arbeitslosigkeit

„Vermittlung, Qualifizierung sowie die Verhinderung und der Abbau von Langzeitbeschäftigungslosigkeit zählen zu den zentralen Schwerpunkten des AMS Vorarlberg und sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders herausfordernd“, betont AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Mit gezielten Ausbildungsangeboten, individueller Beratung und Betreuung, Lohnkostenförderungen für die betriebliche Einarbeitung sowie mit zeitlich befristeten Beschäftigungsmöglichkeiten in sozialökonomischen Unternehmen, sollen die Chancen jener Männer und Frauen verbessert werden, die von den aktuellen Entwicklungen stark betroffen sind.