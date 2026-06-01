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Knapp 11.300 Vorarlberger sind auf Jobsuche

Vorarlberg
01.06.2026 11:25
Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist leicht abgeflacht.
Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist leicht abgeflacht.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ende Mai 2026 waren 11.269 Personen beim AMS Vorarlberg arbeitssuchend vorgemerkt. Dies entspricht einem Anstieg von 451 Personen (4,2 Prozent) gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr. Positiv: Erstmals seit Jahresbeginn ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit unter fünf Prozent gesunken.  

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Aktuell ist die Zahl der beschäftigungslosen Personen im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. Besonders betroffen vom weiterhin schwachen Beschäftigungswachstum sind Menschen ab 50 Jahren. Diese Zahl ist um zehn Prozent gestiegen. Ebenfalls besorgniserregend ist der Anstieg bei den  Langzeitbeschäftigungslosen – dieser Wert kletterte um 29,6 Prozent nach oben.   

Altbewährte Rezepte im Kampf gegen Arbeitslosigkeit
„Vermittlung, Qualifizierung sowie die Verhinderung und der Abbau von Langzeitbeschäftigungslosigkeit zählen zu den zentralen Schwerpunkten des AMS Vorarlberg und sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders herausfordernd“, betont AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Mit gezielten Ausbildungsangeboten, individueller Beratung und Betreuung, Lohnkostenförderungen für die betriebliche Einarbeitung sowie mit zeitlich befristeten Beschäftigungsmöglichkeiten in sozialökonomischen Unternehmen, sollen die Chancen jener Männer und Frauen verbessert werden, die von den aktuellen Entwicklungen stark betroffen sind.

Zu den positiven Nachrichten: Mit 6,3 Prozent liegt die Arbeitslosenquote in Vorarlberg unter dem bundesweiten Durchschnitt. Zudem ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit erstmals seit Jahresbeginn unter fünf Prozent gesunken. Da die Sommersaison beginnt, könnte dieser Trend etwas andauern. So haben 43,5 Prozent der Arbeitslosen mit einem Berufswunsch im Fremdenverkehr (643 Personen) bereits eine Einstellzusage für die kommenden Wochen.

AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.
AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.(Bild: Mathis Fotografie)

Positives gibt es auch vom Lehrstellenmarkt zu berichten: Insgesamt stehen  1009 offene Lehrstellen zur Verfügung, die in den kommenden Wochen oder Monaten besetzt werden können. Die Anzahl der Lehrstellensuchenden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 oder 8,5 Prozent auf insgesamt 256 Personen. „Der Vorarlberger Lehrstellenmarkt entwickelte sich weiterhin gut, auf eine offene sofort verfügbare Lehrstelle entfielen statistisch 1,3 Lehrstellensuchende“, erläuterte Bereuter. 

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