Nur 17 Tausendstel fehlten zum zweiten Weltcupsieg

Nach Rang sechs zum Auftakt des Mountainbike-Downhill-Weltcups in Korea meldete sich die Vorarlbergerin Lina Frener bei der zweiten Station des Jahres im französischen Loudenville mit Rang zwei hinter der Tirolerin Rosa Zierl eindrucksvoll zurück. Dabei wäre für die 17-jährige aus Bregenz aber noch mehr möglich gewesen.