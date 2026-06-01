Nur 17 Tausendstel fehlten zum zweiten Weltcupsieg

Nach Rang sechs zum Auftakt des Mountainbike-Downhill-Weltcups in Korea meldete sich die Vorarlbergerin Lina Frener bei der zweiten Station des Jahres im französischen Loudenville mit Rang zwei hinter der Tirolerin Rosa Zierl eindrucksvoll zurück. Dabei wäre für die 17-jährige aus Bregenz aber noch mehr möglich gewesen.
„Gut, wieder in der Verlosung zu sein“, freute sich Lina Frener, nachdem sie bei der zweiten Station des Mountainbike-Downhill-Weltcups in der französischen Pyrenäen-Station Loudenville zu Rang zwei in der Juniorinnenklasse gerast war.
Für die 17-Jährige war es der insgesamt dritte Podestplatz, nachdem sie in der vergangenen Saison gleich bei ihrem allerersten Weltcupstart in Polen Zweite geworden war und beim zweiten Rennen – ebenfalls in Loudenville – gewinnen konnte.
Top-Zwischenzeiten
Und fast hätte es am Wochenende für die Bregenzerin mit der Wiederholung ihres Vorjahressieges geklappt. Bis zur dritten Zwischenzeit lag Frener, die für das britische Profiteam „Norco x Adidas Race Divison“ an den Start geht, in Front.
Zeit hätte für Elite-Top-10 gereicht
Im Ziel fehlten der Schülerin des Dornbirner Sportgymnasiums auf der 2530 Meter langen Strecke nach einer Laufzeit von 3:58,284 Minuten lächerliche 17 (!) Tausendstelsekunden auf die Tiroler Juniorenweltmeisterin Rosa Zierl. Verrückt: Mit dieser Zeit wäre Lina auch in der Eliteklasse, in der die Salzburger Ausnahme-Riderin Valentina Höll ihren zweiten Saisonsieg feierte, auf Rang acht gefahren.
Jetzt wartet Heimspiel in Leogang
Mit nun insgesamt 80 Punkten kommt die Vorarlbergerin als Gesamtdritte zum Klassiker nach Leogang, wo am 12. und 13. Juni die nächste Weltcupstation wartet.
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