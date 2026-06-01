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Gegen Kroaten Dodig

Joel Schwärzler in Heilbronn mit Auftaktniederlage

Sport
01.06.2026 18:55
Für Joel Schwärzler kam in Heilbronn das frühe Aus.
Für Joel Schwärzler kam in Heilbronn das frühe Aus.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Gar nicht nach Wunsch verlief für Joel Schwärzler (ATP-Nr. 170) der Auftritt beim ATP Challenger in Heilbronn (D). Der an Nummer sechs gesetzte Harder verlor in Runde eins gegen den Kroaten Matej Dodig (ATP-Nr. 201) nach einer Spielzeit von exakt zwei Stunden mit 4:6, 6:2 und 4:6.

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Im ersten Satz hatte der Vorarlberger gleich sein Service zum 0:1 abgeben müssen. Zwar fand er im Lauf des Durchgangs zwei Chancen aufs Rebreak vor, ließ allerdings beide ungenutzt und musste den Satz nach 35 Minuten mit 4:6 abgeben. Im zweiten Durchgang nahm er Dodig das Service zum 2:0 ab und zog auf 3:0 davon. Zwar gelang dem Kroaten ein Rebreak zum 2:3, danach präsentierte sich Schwärzler aber souverän und stellte mit zwei weiteren Breaks den 1:1-Satzausgleich her.

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Dodig eiskalt
Im dritten Satz gaben beide Spieler ihre ersten beiden Aufschlagspiele ab. Als Dodig im achten Game aus einem 15:30-Rückstand allerdings einen 40:30-Vorsprung machte, nutzte er die erneute Chance zum Break eiskalt und servierte die Partie in der Folge aus.

Hoffnung auf Bundesliga-Start
Für Schwärzler war es die vierte Auftaktpleite im Jahr 2026. Damit stehen die Chancen nun allerdings gut, dass der 20-Jährige bei zumindest einem der beiden Bundesligaheimspiele des TC Hard am Donnerstag (gegen Steyr) oder am Sonntag (gegen Bad Sauerbrunn) aufschlägt.

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