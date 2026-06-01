Joel Schwärzler in Heilbronn mit Auftaktniederlage

Im ersten Satz hatte der Vorarlberger gleich sein Service zum 0:1 abgeben müssen. Zwar fand er im Lauf des Durchgangs zwei Chancen aufs Rebreak vor, ließ allerdings beide ungenutzt und musste den Satz nach 35 Minuten mit 4:6 abgeben. Im zweiten Durchgang nahm er Dodig das Service zum 2:0 ab und zog auf 3:0 davon. Zwar gelang dem Kroaten ein Rebreak zum 2:3, danach präsentierte sich Schwärzler aber souverän und stellte mit zwei weiteren Breaks den 1:1-Satzausgleich her.