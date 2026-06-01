Joel Schwärzler in Heilbronn mit Auftaktniederlage

Gar nicht nach Wunsch verlief für Joel Schwärzler (ATP-Nr. 170) der Auftritt beim ATP Challenger in Heilbronn (D). Der an Nummer sechs gesetzte Harder verlor in Runde eins gegen den Kroaten Matej Dodig (ATP-Nr. 201) nach einer Spielzeit von exakt zwei Stunden mit 4:6, 6:2 und 4:6.
Im ersten Satz hatte der Vorarlberger gleich sein Service zum 0:1 abgeben müssen. Zwar fand er im Lauf des Durchgangs zwei Chancen aufs Rebreak vor, ließ allerdings beide ungenutzt und musste den Satz nach 35 Minuten mit 4:6 abgeben. Im zweiten Durchgang nahm er Dodig das Service zum 2:0 ab und zog auf 3:0 davon. Zwar gelang dem Kroaten ein Rebreak zum 2:3, danach präsentierte sich Schwärzler aber souverän und stellte mit zwei weiteren Breaks den 1:1-Satzausgleich her.
Dodig eiskalt
Im dritten Satz gaben beide Spieler ihre ersten beiden Aufschlagspiele ab. Als Dodig im achten Game aus einem 15:30-Rückstand allerdings einen 40:30-Vorsprung machte, nutzte er die erneute Chance zum Break eiskalt und servierte die Partie in der Folge aus.
Hoffnung auf Bundesliga-Start
Für Schwärzler war es die vierte Auftaktpleite im Jahr 2026. Damit stehen die Chancen nun allerdings gut, dass der 20-Jährige bei zumindest einem der beiden Bundesligaheimspiele des TC Hard am Donnerstag (gegen Steyr) oder am Sonntag (gegen Bad Sauerbrunn) aufschlägt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.