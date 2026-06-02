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Rauch übernimmt

Bregenz Handball hat einen neuen Cheftrainer

Handball
02.06.2026 10:23
Symbolbild
Symbolbild(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bregenz Handball hat Julian Rauch als neuen Chefcoach für die kommende Saison verpflichtet. Der gebürtige Bregenzer (38), der selbst lange für den Klub spielte, wechselt nach mehreren Jahren in der Schweiz zurück in die Heimat, wie der HLA-Verein am Dienstag bekannt gab.

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Rauch setzte sich im Auswahlverfahren demnach gegen mehr als 20 Kandidaten aus dem In- und Ausland durch. Die Bregenzer wurden seit April von Michael Roth betreut, der den Posten mit Saisonende zurücklegte.

Bregenz hatte das Play-off-Viertelfinale der HLA heuer erstmals in der Vereinsgeschichte verpasst.

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