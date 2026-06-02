Bregenz Handball hat einen neuen Cheftrainer

Bregenz Handball hat Julian Rauch als neuen Chefcoach für die kommende Saison verpflichtet. Der gebürtige Bregenzer (38), der selbst lange für den Klub spielte, wechselt nach mehreren Jahren in der Schweiz zurück in die Heimat, wie der HLA-Verein am Dienstag bekannt gab.
Rauch setzte sich im Auswahlverfahren demnach gegen mehr als 20 Kandidaten aus dem In- und Ausland durch. Die Bregenzer wurden seit April von Michael Roth betreut, der den Posten mit Saisonende zurücklegte.
Bregenz hatte das Play-off-Viertelfinale der HLA heuer erstmals in der Vereinsgeschichte verpasst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.