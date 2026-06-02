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Sicherheits-Jour-Fixe

Bahnhof Feldkirch ist kein Problem-Hotspot

Vorarlberg
02.06.2026 13:15
Am Bahnhofsquartier Feldkirch setzt man auf Austausch und pragmatische Lösungen.
Am Bahnhofsquartier Feldkirch setzt man auf Austausch und pragmatische Lösungen.(Bild: Stadt Feldkirch)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ende Mai fand der diesjährige Sicherheits-Jour-Fixe im Feldkircher Bahnhofsquartier statt. Neben einer Begehung vor Ort standen aktuelle Entwicklungen rund um den Bahnhof im Fokus. Erfreulich: Große Problemfelder gibt es nicht.

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An Orten, an denen jeden Tag viele Menschen zusammenkommen, ist das Konfliktpotential naturgemäß groß – das gilt ganz besonders für Bahnhöfe. Um etwaigen Problemen frühzeitig entgegenzuwirken, gibt es am Feldkircher Bahnhofsquartier, das erst vor wenigen Jahren grundlegend neu gestaltet worden ist, einen jährlichen Sicherheits-Jour-Fixe. Dabei treffen sich Vertreter von ÖBB, Stadt, Sozialinstitutionen, Polizei sowie den ansässigen Betrieben, um sich auszutauschen. Diese Praxis der kurzen Wege und pragmatischen Lösungen wird von allen Beteiligten geschätzt – und sie hat sich bewährt.

Lage ist aktuell ruhig
Generell wird die aktuelle Situation rund um den Bahnhof als ruhig wahrgenommen. Beim jüngsten Austausch Ende Mai ging es unter anderem um die Platzierung von Blumentrögen und Müllstationen, illegales Parken, Beschilderungen sowie Zuständigkeiten bei technischen Defekten im Bereich der Tiefgarage. Problemchen, für die rasch eine konkrete Lösung erarbeitet werden konnte. „Sicherheit und ein funktionierendes Miteinander entstehen dort, wo die Menschen vor Ort regelmäßig im Austausch stehen und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Genau diese gute Zusammenarbeit zeichnet das Bahnhofsquartier in Feldkirch aus“, betont Bürgermeister Manfred Rädler.

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