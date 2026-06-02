Bahnhof Feldkirch ist kein Problem-Hotspot

An Orten, an denen jeden Tag viele Menschen zusammenkommen, ist das Konfliktpotential naturgemäß groß – das gilt ganz besonders für Bahnhöfe. Um etwaigen Problemen frühzeitig entgegenzuwirken, gibt es am Feldkircher Bahnhofsquartier, das erst vor wenigen Jahren grundlegend neu gestaltet worden ist, einen jährlichen Sicherheits-Jour-Fixe. Dabei treffen sich Vertreter von ÖBB, Stadt, Sozialinstitutionen, Polizei sowie den ansässigen Betrieben, um sich auszutauschen. Diese Praxis der kurzen Wege und pragmatischen Lösungen wird von allen Beteiligten geschätzt – und sie hat sich bewährt.