Frau bei Wohnungsbrand in Dornbirn verletzt

Das Feuer war in der Küche ausgebrochen und hatte sich dann rasch auf das angrenzende Zimmer ausgebreitet. Eine Bewohnerin erlitt laut ersten Informationen nicht näher definierte Verletzungen und musste nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch gebracht werden. Ein weiterer Bewohner ist noch vor Ort untersucht worden, seine leichten Blessuren konnten allerdings ambulant behandelt werden.