Frau bei Wohnungsbrand in Dornbirn verletzt

In Dornbirn hat es in der Nacht auf Dienstag in einem Wohnhaus gebrannt. Eine Bewohnerin zog sich dabei Verletzungen zu – sie musste ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden.
Das Feuer war in der Küche ausgebrochen und hatte sich dann rasch auf das angrenzende Zimmer ausgebreitet. Eine Bewohnerin erlitt laut ersten Informationen nicht näher definierte Verletzungen und musste nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch gebracht werden. Ein weiterer Bewohner ist noch vor Ort untersucht worden, seine leichten Blessuren konnten allerdings ambulant behandelt werden.
Beträchtlicher Sachschaden
Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit einem rund 100 Einsatzkräfte starken Großaufgebot an – zwar konnte der Brand rasch gelöscht werden, der Sachschaden ist allerdings massiv. Das Gebäude wird für längere Zeit nicht bewohnbar sein.
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