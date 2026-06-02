Öffi-Tarife: Kritik an teureren Schüler-Tickets

SPÖ kritisiert fehlende Transparenz

Ins gleiche Horn bläst die Vorarlberger SPÖ. Deren Klubobmann Mario Leiter zeigt ebenfalls keinerlei Verständnis dafür, dass gerade Familien zum Handkuss kommen. Er kritisiert zudem, dass die Landesregierung im Vorfeld die Preiserhöhungen nicht transparent kommuniziert habe. Generell stellt Leiter dem zuständigen Landesrat Bitschi ein schlechtes Zeugnis aus, dessen verkehrspolitischer Kurs sei ein Irrweg: „Wer ernsthaft will, dass mehr Menschen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, muss die Nutzung günstiger und attraktiver machen. Bitschi macht aber genau das Gegenteil. Er verteuert den Zugang zum öffentlichen Verkehr und belastet damit ausgerechnet jene, die auf leistbare Mobilität angewiesen sind.“