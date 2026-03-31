Trump an Verbündete: „Holt euch euer eigenes Öl!“

Trump kassiert einen Schlag nach dem anderen

Erst kürzlich verschärfte auch Italien seinen Widerstand gegen die USA. Die Regierung unter Meloni, die eigentlich als wichtige Verbündete von Trump gilt, verweigerte in den letzten Tagen US-Kampfflugzeugen die Landeerlaubnis auf dem Stützpunkt Sigonella auf Sizilien. Begründet wurde das Verbot damit, dass die Flugpläne der USA mit dem Krieg im Iran in Verbindung stehen, so ein hochrangiger italienischer Beamter.