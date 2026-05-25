Hartberg knackt schon vor Mittag die 30-Grad-Marke

Die Betreiber von Freibädern wird es freuen: Das Pfingstwochenende zeigt sich von seiner sommerlichen Seite. Fast überall in der Steiermark ist die Quecksilbersäule etwa am Pfingstmontag zu Mittag schon über 25 Grad gestiegen, vielerorts kratzt man um 12 Uhr schon an der 30-Grad-Marke. Bereits überschritten wurde diese laut Messungen der Geospere um 11.30 Uhr in Hartberg mit 30,4 Grad. Und auch an der Messtation in Graz (Universität) wurde kurz nach 12 Uhr das erste Mal 30 Grad gemessen.