Hartberg knackt schon vor Mittag die 30-Grad-Marke

Die Steiermark erlebt eine erste Hitzewele. Bereits am Sonntagnachmittag wurde vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt. Am Pfingstmontag wurden in Hartberg schon vor 12 Uhr mehr als 30 Grad gemessen. Abkühlung gibt es wohl erst ab Mittwoch.
Die Betreiber von Freibädern wird es freuen: Das Pfingstwochenende zeigt sich von seiner sommerlichen Seite. Fast überall in der Steiermark ist die Quecksilbersäule etwa am Pfingstmontag zu Mittag schon über 25 Grad gestiegen, vielerorts kratzt man um 12 Uhr schon an der 30-Grad-Marke. Bereits überschritten wurde diese laut Messungen der Geospere um 11.30 Uhr in Hartberg mit 30,4 Grad. Und auch an der Messtation in Graz (Universität) wurde kurz nach 12 Uhr das erste Mal 30 Grad gemessen.
Am Nachmittag dürften wohl zahlreiche weitere Messtationen folgen, denn eine Abkühlung ist derzeit nicht in Sicht. „In den letzten 20 bis 30 Jahren ist es normal geworden, dass wir Ende Mai den ersten Hitzetag erreichen“, sagt Michele Salmi, Meteorologe bei Ubimet.
Die Temperaturen bleiben vorerst steiermarkweit auf einem sommerlichen Niveau. Erst am Mittwoch erreicht uns eine schwache Kaltfront: „Einzelne Gewitter wandern von der Obersteiermark Richtung Südsteiermark“, so Salmi. Diese dürften aber harmlos ausfallen.
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