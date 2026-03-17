Er legt nach: Trump nach NATO-Abfuhr stinksauer

„Frankreich wird im aktuellen Kontext niemals an einer Operation zur Öffnung oder Befreiung der Straße von Hormuz teilnehmen“, bekräftigte der französische Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag in Paris. Frankreich bemühe sich zwar um ein Geleit von Schiffen durch die für den Handel wichtige Meeresenge. Macron betonte aber erneut, dass dies erst geschehen könne, wenn die Bombardierungen weitestgehend vorbei seien und die Situation sich beruhigt habe.