Europa geht leer aus: Diesel-Tanker ändern Kurs

Europa ist auf den Import von Triebstoff angewiesen. Durch den Iran-Krieg hat sich die Lage deutlich verschärft, jetzt wackeln aber auch die verbliebenen Lieferungen. Denn Asien schnappt Europa den Diesel vor der Nase weg. Mindestens vier Tanker mit Diesel aus den USA werden ihre Ladung nicht wie geplant nach Europa bringen. Das zeigen Daten von Bloomberg, wie mehrere Medien berichten.