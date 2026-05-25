Bursche (17) stürzte ab, Klettergruppe saß fest

Panikattacke machte Weitergehen unmöglich

Am Sonntag wurden im Oberland zwei Hubschrauber-Einsätze notwendig. Zunächst hatte sich ein rumänisches Ehepaar (52 und 50) auf einer Bergtour von Ehrwald zur Coburger Hütte und weiter in Richtung Sonnenspitze verstiegen und war bei 2270 Meter in steiles, felsdurchsetztes Gelände geraten. „Aufgrund dessen erlitt die Frau eine Panikattacke und konnte weder vor noch zurück“, berichtet die Polizei. Die lauten Hilferufe des Paares alarmierten den Wirt der Coburger Hütte, der einen Notruf absetzte. Der Polizeihubschrauber barg die beiden unverletzt und flog sie zur Coburger Hütte.