Erneut hohe Steigerung bei kriminellen Teenagern

Drohungen im Onlinebereich nehmen zu

Besonders im Bereich Cyberkriminalität gab es eine massive Zunahme, über 62.500 Fälle wurden im vergangenen Jahr angezeigt. Auch Drohungen im Onlinebereich werden immer mehr, hier gab es eine Steigerung um 16,4 Prozent. Innenminister Karner kündigte hier einen Ausbau der Maßnahmen an, nicht nur die Schulung der Ermittlungsbeamten, sondern auch, was die Sensibilisierung der Bevölkerung geht. Diese soll schon in den Schulen bei den jungen Menschen beginnen.