Erneut hohe Steigerung bei kriminellen Teenagern

Am Dienstag hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die jüngste Anzeigenstatistik präsentiert. Dabei gab es gute und schlechte Nachrichten. Die Zahl der angezeigten Delikte steigt, aber auch die Aufklärungsquote. Erschreckend war der Anstieg der Jugendkriminalität, bei den Zehn- bis 14-Jährigen lag der Zuwachs der angezeigten Delikte bei 9,4 Prozent. Haupttätergruppe sind hier jugendliche Syrer.
Es gibt gute und schlechte Nachrichten: Zwar steigt die Aufklärungsquote bei den angezeigten Delikten erneut, 53,6 Prozent der Fälle konnten von der Polizei gelöst werden. Aber: Das Verbrechen schläft nicht, die Anzahl der Anzeigen nahm zu. 538.656 waren es im Vorjahr, ein – wenn auch geringfügiger – erneuter Anstieg.
Drohungen im Onlinebereich nehmen zu
Besonders im Bereich Cyberkriminalität gab es eine massive Zunahme, über 62.500 Fälle wurden im vergangenen Jahr angezeigt. Auch Drohungen im Onlinebereich werden immer mehr, hier gab es eine Steigerung um 16,4 Prozent. Innenminister Karner kündigte hier einen Ausbau der Maßnahmen an, nicht nur die Schulung der Ermittlungsbeamten, sondern auch, was die Sensibilisierung der Bevölkerung geht. Diese soll schon in den Schulen bei den jungen Menschen beginnen.
Erschreckende Steigerung bei kriminellen Jugendlichen
Apropos Jugendliche: Einmal mehr gab es einen erschreckend hohen Zuwachs bei der Jugendkriminalität. 9,4 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr bei den Zehn- bis 14-Jährigen. Statistisch größte Gruppe sind hier jugendliche Syrer.
Karner will die bereits im Vorjahr gestarteten Maßnahmen ausbauen – und teils sogar verschärfen. So soll es künftig auch (ein Pilotprojekt mit der Stadt Wien läuft bereits) „gefängnisähnliche Unterbringungen“ in geschlossenen Wohngemeinschaften geben. Auch die Eltern der straffällig gewordenen Jugendlichen will der Innenminister künftig stärker in die Pflicht nehmen. Delikte in diesem Bereich wurden besonders im städtischen Bereich vorkommen, Wien werde hier auch weitere Maßnahmen setzen, wie Karner ausführte: „Man hat hier als Politik die Verantwortung, zu handeln. Maßnahmen sind notwenig.“
Mit 163.685 Anzeigen hat sich die Eigentumskriminalität in den letzten beiden Jahrzehnten halbiert. Besonders stark ist der Rückgang bei Wohnraumeinbrüchen (Wohnung und Wohnhaus), aber auch beim Kraftfahrzeugdiebstahl – die in früheren Jahren Problemfelder darstellten. Den Rückgang beim Fahrzeugraub verortete der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, unter anderem bei der Arbeit der „Soko Kfz“, die bereits 2009 gegründet wurde.
Ein besonderer Schwerpunkt in der Polizeiarbeit sei aktuell die Gewalt gegen Frauen, im vergangenen Jahr wurde eine Höchstzahl an Betretungsverboten ausgesprochen, führte der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, aus. Hier arbeitet man auch mit NGOs zusammen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.