Soldatin stürzt bei royaler Pferdeshow zu Tode

Die Royal Windsor Horse Show ist für das pferdeverrückte, britische Königreich ein Fixpunkt im Kalender. Doch heuer wurde die Traditionsveranstaltung von einem tragischen Todesfall überschattet. Eine junge Soldatin stürzte vom Pferd und konnte nicht gerettet werden.
König Charles und seine Gattin Camilla hatten mit Tausenden anderen Besuchern soeben die Vorführung der King‘s Troop Royal Horse Artillery erlebt, als es zu dem tragischen Unfall kam. Beim Verlassen des Showplatzes scheute eines der Pferde, die Soldatin Ciara Sullivan kam zu Sturz. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die 24-Jährige, die vor fünf Jahren der Royal Horse Artillery beigetreten war, noch vor Ort.
Spektakuläre Manöver
Die berittene Artillerieeinheit vollführt spektakuläre Manöver, bei denen die Pferde echte Geschütze ziehen, die zu besonderen Anlässen auch abgefeuert werden – etwa zur Krönung von König Charles. Die Manöver werden teils im rasanten Galopp geritten, wobei ein Reiter noch rechts ein reiterloses Pferd führt, die Tiere sind vor dem Geschütz eingespannt.
Keine alltägliche Angelegenheit, besonders für das Fluchttier Pferd eine enorme Herausforderung. Trotz intensiver Trainings kam es bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen, 2008 kollidierte ein Pferd bei den Proben für die Royal Windsor Horse Show mit einem Geschütz und musste erlöst werden. 2005 ereignete sich ein ähnlicher, für das Pferd tödlicher Unfall während der Show.
Charles „geschockt und traurig“
Die genauen Umstände des Todes von Ciara Sullivan, die eine erfahrene Reiterin war, welche auch bei Turnieren an den Start ging, sind nicht bekannt. König Charles zeigte sich in einer Stellungnahme „geschockt und traurig“, man werde umgehend mit der Familie der Soldatin Kontakt aufnehmen.
Eine Kameradin beschrieb die 24-Jährige als „freundlicher, positiver Mensch“, der jeden Raum erhellt habe, den sie betrat. Ein Sprecher der Royal Army würdigte Sullivan gegenüber der BBC als „Soldatin mit Leib und Seele und hervorragende Reiterin“. Man werde den tragischen Unfall genauestens untersuchen. Eine Abordnung des Verteidigungsministeriums und der Royal Army sei dafür bereits vor Ort.
Die Royal Windsor Horse Show zieht jedes Jahr Tausende Besucher an, neben den Vorführungen der berittenen Einheiten finden auch ein internationales Reitturnier, Zuchtschauen und nationale Wettbewerbe statt.
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