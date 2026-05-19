Sozialpartner wegen EU-Richtlinie im Clinch

Die EU-Lohntransparenzrichtlinie ist seit 2023 in Kraft. Bis 7. Juni 2026 muss sie in nationales Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie ermöglicht Arbeitnehmern, das durchschnittliche Entgelt von Frauen und Männern in einer Vergleichsgruppe zu erfahren – ohne Einblick in individuelle Gehälter. Unternehmen müssen ihre Gehaltsstrukturen künftig nachvollziehbar gestalten. Außerdem müssen Gehälter oder Gehaltsspannen bereits vor dem Vorstellungsgespräch zur Verfügung stehen. Arbeitgeber dürfen nicht mehr nach dem bisherigen Gehalt fragen und Beförderungskriterien müssen transparent offengelegt werden. Betriebe mit mehr als 100 Mitarbeitern sind verpflichtet, Einkommensberichte zu erstellen. Beträgt das Lohngefälle mehr als fünf Prozent und kann nicht durch geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt werden, müssen Unternehmen Maßnahmen treffen.