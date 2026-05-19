Tabakovic: Fuß gebrochen – aber WM-Traum lebt noch

Beim Saisonfinale knickte Gladbach-Angreifer Haris Tabakovic am Samstag beim 4:0-Sieg gegen Hoffenheim ohne Einwirkung eines Gegenspielers übel mit dem linken Fuß um. Wie „Sky“ berichtet, steht die Diagnose nun fest: Der 31-Jährige hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. Damit müsste der Stürmer eigentlich die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) verpassen. Doch laut Informationen von „Sky“ denkt Tabakovic offenbar noch nicht ans Aufgeben. Der Bosnier möchte mit der Mannschaft in die USA reisen und hofft, im Laufe des Turniers doch noch eingreifen zu können.