Tabakovic: Fuß gebrochen – aber WM-Traum lebt noch

Haris Tabakovic verletzte sich im letzten Bundesliga-Spiel schwer, hat sich den linken Fuß gebrochen – und dennoch will er seinen WM-Traum noch nicht aufgeben.
Beim Saisonfinale knickte Gladbach-Angreifer Haris Tabakovic am Samstag beim 4:0-Sieg gegen Hoffenheim ohne Einwirkung eines Gegenspielers übel mit dem linken Fuß um. Wie „Sky“ berichtet, steht die Diagnose nun fest: Der 31-Jährige hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. Damit müsste der Stürmer eigentlich die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) verpassen. Doch laut Informationen von „Sky“ denkt Tabakovic offenbar noch nicht ans Aufgeben. Der Bosnier möchte mit der Mannschaft in die USA reisen und hofft, im Laufe des Turniers doch noch eingreifen zu können.
Wichtiger Mann auf Bosniens WM-Weg
Tabakovic gehörte zu den Schlüsselfiguren auf Bosnien und Herzegowinas sensationellem Weg zur WM. In seinen letzten fünf Länderspielen traf der Angreifer an der Seite seines langjährigen Weggefährten Edin Džeko gleich viermal. Darunter war auch der enorm wichtige Ausgleich im Play-off-Rückspiel gegen Italien. Zudem bewies der Stürmer in den entscheidenden Play-off-Duellen gegen Wales und Italien starke Nerven. In beiden Elfmeterschießen verwandelte Tabakovic seinen Versuch souverän.
Duell gegen Kollegen
Auch ein ganz besonderes Wiedersehen steht nun auf der Kippe. Am 18. Juni trifft Bosnien in Los Angeles auf die Schweiz. Dort hätte es zum WM-Duell mit Nico Elvedi, seinem Teamkollegen von Gladbach, kommen sollen.
Werbung in eigener Sache bei WM
Für Tabakovic wäre die Weltmeisterschaft zudem die perfekte Bühne gewesen, um nach einer starken Saison mit 13 Treffern im Trikot von der „Fohlen“ noch einmal Werbung in eigener Sache zu machen. Zur neuen Saison kehrt der Angreifer vorerst nach Hoffenheim zurück. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2027, doch ob die TSG langfristig mit ihm plant oder lieber eine lukrative Ablöse einstreichen möchte, ist derzeit unklar.
Fest steht: Für Tabakovic zählt jetzt nur möglichst schnell wieder fit zu werden, um den WM-Traum doch noch am Leben zu halten.
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