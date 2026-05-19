Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf um Teilnahme

Tabakovic: Fuß gebrochen – aber WM-Traum lebt noch

Deutsche Bundesliga
19.05.2026 14:24
Haris Tabakovic (mi.) zeigte bei Gladbach in dieser Saison auf.
Haris Tabakovic (mi.) zeigte bei Gladbach in dieser Saison auf.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Haris Tabakovic verletzte sich im letzten Bundesliga-Spiel schwer, hat sich den linken Fuß gebrochen – und dennoch will er seinen WM-Traum noch nicht aufgeben.

0 Kommentare

Beim Saisonfinale knickte Gladbach-Angreifer Haris Tabakovic am Samstag beim 4:0-Sieg gegen Hoffenheim ohne Einwirkung eines Gegenspielers übel mit dem linken Fuß um. Wie „Sky“ berichtet, steht die Diagnose nun fest: Der 31-Jährige hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. Damit müsste der Stürmer eigentlich die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) verpassen. Doch laut Informationen von „Sky“ denkt Tabakovic offenbar noch nicht ans Aufgeben. Der Bosnier möchte mit der Mannschaft in die USA reisen und hofft, im Laufe des Turniers doch noch eingreifen zu können.

Haris Tabakovic
Haris Tabakovic(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Wichtiger Mann auf Bosniens WM-Weg
Tabakovic gehörte zu den Schlüsselfiguren auf Bosnien und Herzegowinas sensationellem Weg zur WM. In seinen letzten fünf Länderspielen traf der Angreifer an der Seite seines langjährigen Weggefährten Edin Džeko gleich viermal. Darunter war auch der enorm wichtige Ausgleich im Play-off-Rückspiel gegen Italien. Zudem bewies der Stürmer in den entscheidenden Play-off-Duellen gegen Wales und Italien starke Nerven. In beiden Elfmeterschießen verwandelte Tabakovic seinen Versuch souverän.

Duell gegen Kollegen
Auch ein ganz besonderes Wiedersehen steht nun auf der Kippe. Am 18. Juni trifft Bosnien in Los Angeles auf die Schweiz. Dort hätte es zum WM-Duell mit Nico Elvedi, seinem Teamkollegen von Gladbach, kommen sollen. 

Werbung in eigener Sache bei WM
Für Tabakovic wäre die Weltmeisterschaft zudem die perfekte Bühne gewesen, um nach einer starken Saison mit 13 Treffern im Trikot von der „Fohlen“ noch einmal Werbung in eigener Sache zu machen. Zur neuen Saison kehrt der Angreifer vorerst nach Hoffenheim zurück. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2027, doch ob die TSG langfristig mit ihm plant oder lieber eine lukrative Ablöse einstreichen möchte, ist derzeit unklar.

Fest steht: Für Tabakovic zählt jetzt nur möglichst schnell wieder fit zu werden, um den WM-Traum doch noch am Leben zu halten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
19.05.2026 14:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
287.762 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
115.576 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
83.405 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1540 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
747 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
654 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Kampf um Teilnahme
Tabakovic: Fuß gebrochen – aber WM-Traum lebt noch
Sport Tv Logo
Deutsche Bundesliga
Hier müssen sich die Stars im Container umziehen!
Trotz scharfer Kritik
Nagelsmann-Anruf: Neuer steht im deutschen WM-Tor!
Spektakulärer Plan
„Danke für nichts“ – nun Rückkehr von Adi Hütter?
Nach nur drei Monaten
Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf