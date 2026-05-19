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„Harry Potter“‑Schock

Ginny‑Darstellerin steigt nach erster Staffel aus!

Society International
19.05.2026 13:54
Gracie Cochrane verlässt „Harry Potter“-Neustart nach erster Staffel
Gracie Cochrane verlässt „Harry Potter“-Neustart nach erster Staffel(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/graciebellecochrane)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die neue Harry-Potter-Serie von HBO verliert völlig überraschend eines ihrer jungen Gesichter: Gracie Cochrane, die in der ersten Staffel als Ginny Weasley zu sehen sein wird, kehrt für die zweite Staffel nicht zurück.

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Die Schauspielerin, die zu Weihnachten in der ersten Staffel „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erstmals als Rons kleine Schwester auftritt, hat ihren Ausstieg nach nur einer Staffel bestätigt.

„Unvorhergesehene Umstände“
Ihre Familie erklärte: „Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, sich nach der ersten Staffel von ihrer Rolle als Ginny Weasley zurückzuziehen.“

Cochrane habe die Dreharbeiten als „außergewöhnlich schöne Erfahrung“ erlebt und sei Casting‑Direktorin Lucy Bevan sowie dem gesamten Team „zutiefst dankbar“. Gleichzeitig freue sie sich auf neue Chancen in ihrer Karriere.

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Neubesetzung gesucht ...
Auch HBO reagierte und stellte sich hinter die Entscheidung der Familie: „Wir unterstützen Gracie Cochranes Entscheidung und danken ihr für ihre Arbeit in der ersten Staffel. Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute.“ 

Da die Figur der Ginny Weasly in der zweiten Staffel „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ eine wesentliche Rolle spielt, haben die Produzenten nun die schwierige Aufgabe, schnell eine neue Ginny Weasly zu finden. 

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