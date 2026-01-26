Einbruch in Handyshop: Jetzt droht Teenager U-Haft

Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt in der Kaiserstraße eintrafen, flüchteten die Kids durch ein Stiegenhaus in einen Innenhof – doch die Polizisten schnappen sie schnell. Bei der Kontrolle fanden die Beamten mehrere teure Handys, Bargeld, eine Handkasse und sogar einen Nothammer.