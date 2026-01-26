Vorteilswelt
Bande geschnappt

Einbruch in Handyshop: Jetzt droht Teenager U-Haft

Wien
26.01.2026 15:09
Die Kids sollen mehrere teure Handys und Bargeld gestohlen haben (Symbolbild).
Die Kids sollen mehrere teure Handys und Bargeld gestohlen haben (Symbolbild).(Bild: Deyan Georgiev)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unglaublich, aber wahr: Drei Teenies im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sollen am Sonntag in der Früh in Wien-Neubau einen Handyshop ausgeraubt haben. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, als sie die Burschen beim Einbruch erwischten.

Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt in der Kaiserstraße eintrafen, flüchteten die Kids durch ein Stiegenhaus in einen Innenhof – doch die Polizisten schnappen sie schnell. Bei der Kontrolle fanden die Beamten mehrere teure Handys, Bargeld, eine Handkasse und sogar einen Nothammer.

13-Jährige wurden Eltern übergeben
Die Täter: ein 15-jähriger polizeibekannter Bursche und zwei gerade einmal 13 Jahre alte Kinder. Während die Jüngsten ihren Eltern übergeben wurden, sitzt der 15-Jährige derzeit in polizeilichem Gewahrsam – die Staatsanwaltschaft Wien prüft Untersuchungshaft.

