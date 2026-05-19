Erholungsurlaub in der Region Zadar gewinnen

Hitzewellen in Südeuropa, plötzliche Stürme zu Hause, Sommer, die zunehmend unberechenbar wirken – viele Österreicher planen ihren Urlaub heute mit einer stillen Sorge: Was, wenn das Wetter alles ruiniert? Bei einem Urlaub in der malerischen Region Zadar bleibt Ihnen das erspart und der Tourismusverband der Region Zadar verlost zusammen mit der „Krone“ nun einen Kurzurlaub in der kroatischen Küstenregion.
Vom Frühling bis weit in den Herbst zeigt die Region Zadar ihre größte Stärke: ein Klima, das stabil bleibt, während andernorts die Jahreszeiten aus dem Gleichgewicht geraten scheinen. Die Region Zadar, im zentralen Teil der Adriaküste gelegen, bietet eine einfache Antwort: Verlässlichkeit. Dank eines stabilen adriatischen Mikroklimas, gleichmäßiger Seebrisen und langer, milder Jahreszeiten ist das Wetter hier weniger ein Glücksspiel und mehr eine zuverlässige Bühne für den Urlaub. Warm genug für Tage am Strand, nie drückend heiß; sonnig genug für Ausflüge, angenehm kühl am Abend – ein Klima, das die Urlaubsplanung erleichtert.
Zadar – Die Stadt, die Geschichte atmet
Zadar ist das kulturelle Herz der Region, in dem Geschichte im Alltag lebendig bleibt. Im Labyrinth der Altstadt treffen römische Überreste, venezianische Paläste und mittelalterliche Kirchen aufeinander. Familien beginnen ihren Besuch oft am Römischen Forum, einer weitläufigen archäologischen Stätte, die Geschichte greifbar macht. Direkt daneben erhebt sich die ikonische Kirche des Heiligen Donatus, ein kreisrunder Steinriese aus dem 9. Jahrhundert. Zadar verfügt zudem über ein UNESCO-Welterbe: seine historischen Stadtmauern, einst zur Verteidigung errichtet und heute als malerische Spazierwege nutzbar. Dank mildem Klima und Meeresbrise ist die Stadt ideal für entspannte Erkundungen und spontane Ausflüge zu den nahegelegenen Inseln.
Kulturinteressierte sollten die „Zwei Paläste“ besuchen, einen Komplex aus dem Rektorenpalast und dem Prokuratorenpalast, wo historische Architektur auf moderne Ausstellungen trifft. Dann sind da noch zwei moderne Attraktionen, die Zadar weltweit berühmt gemacht haben: die Meeresorgel, die mit jeder Welle Musik erzeugt, und die Installation „Gruß an die Sonne“, die nachts in einem farbenfrohen Lichtspektakel erstrahlt. Beide begeistern Kinder, Eltern und alle, die sich für ein wenig Wunder offenhalten.
Von den Bergen an die Küste
Am Fuße des Velebit-Gebirges verbindet die Paklenica-Riviera Karstlandschaften mit der Küste. Das Novigrader Meer ist eine weite Bucht, in der sich Salz- und Süßwasser mischen und ein seltenes Brackwasser-Ökosystem schaffen. Am Morgen gehören die Ufer den Schilfpfaden und zurückkehrenden Fischerbooten; am Nachmittag sitzen Besucher in sonnigen Tavernen und genießen Novigrader Muscheln, während das Dorf seinen langsamen Rhythmus beibehält. Die stetige Meeresbrise sorgt dafür, dass die Hitze selten drückend wird.
Für Bergliebhaber ist der Nationalpark Paklenica ein Muss. Die Schluchten von Velika und Mala Paklenica schneiden tief in das Velebit-Gebirge und bieten Routen für jedes Fitnesslevel – von leichten Talwanderungen bis zu anspruchsvollen Aufstiegen zum Vaganski Vrh. Kletterer schätzen die Kalksteinwände, Wanderer das Lichtspiel in den Schluchten. Wer es schneller mag, fährt mit dem Rad nach Jasenice und folgt der Majstorska-Straße, wo jede Kurve neue Panoramen eröffnet. Unter der Oberfläche verbergen sich Höhlen, die wie andere Welten wirken. Die Modrič-Höhle und die Cerovac-Höhlen zeigen die langsame Architektur der Karstformationen.
Insel Pag – Wind, Salz und weite Stille
Die Insel Pag ist auf Wind, Salz und weißen Stein reduziert. Bekannt für seine Spitzenstickerei, die von der UNESCO anerkannt ist, bewahrt die Insel die Tradition der Pag-Spitze, mit Werkstätten und Galerien, in denen Besucher den Kunsthandwerkern bei der Arbeit zusehen können.
Das Klima der Insel wird von stetigen Winden geprägt, die heiße Tage erträglicher machen und der Landschaft ihre klare Schärfe verleihen. Aktive Reisende finden 14 markierte Radwege durch karge Ebenen, Buchten und Hügel - von einfachen Küstenfahrten bis zu technisch anspruchsvollen Strecken. Für Kletterer bietet Pag Deep-Water-Soloing an Klippen, die nur vom Meer aus erreichbar sind – ein unmittelbares, elementares Erlebnis. Kajaktouren, Wanderungen zu Aussichtspunkten und Verkostungen von Pager Käse und Lamm runden den Tag ab. Unbedingt probieren: Baškotin, das aromatische zweimal gebackene Brot – eine traditionelle Spezialität der Insel Pag.
Premium-Momente an der Adriaküste
Wer an die Region Zadar reist, findet hier mehr als nur Sonne und Meer. Morgens kurz ins Meer springen, mittags durch die Altstadt schlendern, abends noch draußen sitzen, weil die Luft selbst spät noch angenehm warm ist. Genau hier liegen die Falkensteiner Hotels & Residences – und jedes davon zeigt die Adriaküste auf eine andere Art.
Wer Natur und Komfort verbinden möchte, findet im Falkensteiner Premium Camping Zadar moderne Glamping-Unterkünfte, kulinarische Events sowie Rad- und Weintouren entlang der Küste – entspannt, unkompliziert und ganz nah am mediterranen Lebensgefühl.
Entspannte Tage am Meer, Familienzeit oder aktive Urlaubstage an der Küste – die Region Zadar zeigt sich vielseitig, sonnig und überraschend entspannt. Vielleicht genau der richtige Ort für Ihren nächsten Sommer?
Mitmachen und gewinnen
Gemeinsam mit dem Tourismusverband der Region Zadar verlost die „Krone“ zwei Nächte für zwei Personen im Superior Room mit Parkblick im Falkensteiner Hotel & Spa Iadera inklusive Frühstück.* Dazu gehören entspannte Stunden am Outdoor-Infinity-Pool, großzügige Wellnessbereiche mit finnischer Sauna, Dampfbad und vielem mehr. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und an der Verlosung teilnehmen.
*einlösbar zwischen 15.09.2026 und 30.12.2026., auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.