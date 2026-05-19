Erholungsurlaub in der Region Zadar gewinnen

Hitzewellen in Südeuropa, plötzliche Stürme zu Hause, Sommer, die zunehmend unberechenbar wirken – viele Österreicher planen ihren Urlaub heute mit einer stillen Sorge: Was, wenn das Wetter alles ruiniert? Bei einem Urlaub in der malerischen Region Zadar bleibt Ihnen das erspart und der Tourismusverband der Region Zadar verlost zusammen mit der „Krone“ nun einen Kurzurlaub in der kroatischen Küstenregion.