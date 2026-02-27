„Bist du Moped!“: Streife verfolgte zwei Teenager



Mopedlenker fuhr in eine Wiese

Trotz der Aufforderung, sofort anzuhalten, setzte der Mopedlenker seine Fahrt fort. Die Polizisten nahmen unter Verwendung von Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. Diese erstreckte sich über eine Strecke von etwa 500 Meter und endete damit, dass der Mopedlenker in eine Wiese fuhr und versuchte, sich vor der Polizei zu verstecken. Nach etwa 15 Minuten konnte eine zwischenzeitlich über Funk verständigte zweite Streife zwei männliche Personen mit einem Moped in einer Wiese unweit des Einsatzortes feststellen.