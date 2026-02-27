Vorteilswelt
Im Salzkammergut

„Bist du Moped!“: Streife verfolgte zwei Teenager

Oberösterreich
27.02.2026 10:30
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zum Glück ist bei dieser Verfolgungsjagd nichts passiert: Eine Streife fuhr in Mondsee mit Blaulicht und Folgeton hinter einem Moped her, auf dem zwei Jugendliche saßen. Die Flucht endete in einer Wiese, wo sich die beiden Burschen verstecken wollten. Solche Verfolgungen hatten auch schon tragisch geendet.

Polizisten konnten am Donnerstag gegen 18 Uhr während einer Verkehrskontrolle in Mondsee ein lautes, herannahendes Moped wahrnehmen, das augenscheinlich mit zwei Personen besetzt war. Ein Beamter begab sich auf die Fahrbahn, um den Lenker mittels Handzeichen zum Anhalten aufzufordern. Der Mopedlenker hielt kurz vor dem Beamten an, schaltete einen Gang zurück und fuhr anschließend auf den Polizisten zu. Durch das schnelle Reagieren des Beamten konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.


Mopedlenker fuhr in eine Wiese
Trotz der Aufforderung, sofort anzuhalten, setzte der Mopedlenker seine Fahrt fort. Die Polizisten nahmen unter Verwendung von Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. Diese erstreckte sich über eine Strecke von etwa 500 Meter und endete damit, dass der Mopedlenker in eine Wiese fuhr und versuchte, sich vor der Polizei zu verstecken. Nach etwa 15 Minuten konnte eine zwischenzeitlich über Funk verständigte zweite Streife zwei männliche Personen mit einem Moped in einer Wiese unweit des Einsatzortes feststellen.

Schwerwiegende Mängel
Die Beamten begaben sich zu den Personen und trafen schließlich die gesuchten Jugendlichen (14 und 15 Jahre alt) an. Das Moped konnte aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr gestartet werden. Es folgen mehrere Anzeigen. Die Kennzeichen wurden aufgrund mehrerer schwerwiegender Mängel vorläufig abgenommen.

Oberösterreich
27.02.2026 10:30
Oberösterreich

