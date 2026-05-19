Angreifer nach Bierglaswurf endlich identifiziert

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf den 4. Oktober 2025 in einem Lokal in der Sonnenfelsgasse. Eine 36-Jährige hatte den Mann zuvor zurechtgewiesen, weil er sie mehrmals angerempelt haben soll. Kurz darauf soll der Verdächtige der Frau ein Bierglas ins Gesicht geworfen haben. Durch die Glassplitter erlitt das Opfer schwere Schnittverletzungen im Gesicht, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt.