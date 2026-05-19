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Angreifer nach Bierglaswurf endlich identifiziert

Wien
19.05.2026 13:53
Der mutmaßliche Täter der brutalen Bierglas-Attacke in einem Wiener Innenstadt-Lokal konnte nun ...
Der mutmaßliche Täter der brutalen Bierglas-Attacke in einem Wiener Innenstadt-Lokal konnte nun ausgeforscht werden. (Symbolbild)(Bild: butus - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem brutalen Bierglas-Angriff in einem Club in der Wiener Innenstadt hat die Polizei nun endlich einen Tatverdächtigen ausgeforscht. Wie die Wiener Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen 34-jährigen österreichischen Staatsbürger. Der Mann soll in den kommenden Tagen einvernommen werden.

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Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf den 4. Oktober 2025 in einem Lokal in der Sonnenfelsgasse. Eine 36-Jährige hatte den Mann zuvor zurechtgewiesen, weil er sie mehrmals angerempelt haben soll. Kurz darauf soll der Verdächtige der Frau ein Bierglas ins Gesicht geworfen haben. Durch die Glassplitter erlitt das Opfer schwere Schnittverletzungen im Gesicht, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt.

Auch Lebensgefährte und Freundin verletzt
Auch der Lebensgefährte der Frau (42) sowie eine Freundin (43) wurden durch herumfliegende Glassplitter verletzt. Besonders heftig hat es auch die 43-Jährige getroffen: Bei ihr wurde eine Sehne in der Hand durchtrennt.

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Die Ermittler veröffentlichten im Dezember Fotos des mutmaßlichen Täters. Zwischenzeitlich hatte sich zwar ein Mann freiwillig bei der Polizei gemeldet, dieser stellte sich jedoch nicht als Täter heraus. Nun führte ein anonym eingegangener Hinweis die Beamten zu dem 34-Jährigen. Er wurde an seiner Arbeitsadresse angetroffen, befragt und anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

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