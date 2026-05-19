Ein Gigant des Jazz auf einem kompromisslosen Weg

Auf unterschiedlichste Weise feiert man heuer weltweit den 100. Geburtstag von Miles Davis. So erschien kürzlich ein stimmungsvoller Bildband mit Schwarzweiß-Fotos des einflussreichen Trompeters aus dem Jahr 1989.

Hierzulande gedachte beispielsweise Trompeter Eddie Henderson mit seinem US-amerikanisch-italienischen Quintett im Wiener Jazzclub Porgy & Bess schon einen Monat vor dem Geburtstag der Musik von Miles und am 8. Juli spielen ebendort Terence Blanchard und Ravi Coltrane, Sohn des zeitweiligen Davis-Gefährten John Coltrane, dessen Geburtstag sich heuer ebenfalls zum 100. Mal jährt, in Sechserformation zu Ehren der beiden Musikgiganten.

Die mittlerweile starke Jazzabteilung von Radio Ö1 gestaltet einen umfangreichen Schwerpunkt mit mehreren Sendungen und zu unterschiedlichen Blickwinkeln.

Im Wiener Gartenbaukino ist am 24. Mai der Film „Birth of the Cool“ zu sehen und im Gegensatz zum Wiener Konzerthaus, wo es zum Thema 100 Jahre Miles Davis still bleibt, feiert die Elbphilharmonie in Hamburg unter ihrem - österreichischen – Generalintendanten das Ereignis mit fünf Konzerten und einem sechstägigen „Miles 100 Marathon“ in der Pop-Up-Bar.

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