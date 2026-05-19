Illegaler Abfallhandel: Drei Österreicher in Haft

Führungskräfte und Mitarbeitende der Umweltagentur der Provinz Bozen sollen das mutmaßlich illegale System unterstützt haben. Sie sollen etwa Kontrollen verzögert, günstige Auslegungen von Vorschriften erstellt und Verwaltungswege aufgezeigt haben, um Umweltauflagen zu umgehen. Ohne diese institutionelle Unterstützung hätte das System nationalen und europäischen Kontrollen nicht standhalten können, heißt es in den Unterlagen der Ermittlerinnen und Ermittler. Es habe auch Kontakte zu Politikerinnen und Politikern gegeben, um ministerielle Bewertungen zu beeinflussen und günstige rechtliche Einschätzungen für die betroffenen Anlagen zu erreichen.