EU-Parlament: Vilimsky verliert Immunität

Vilimsky kritisiert „marodes System“

„Wenn das etwas ist, das verwerflich ist, dann spricht das auch für das marode System hier“, so Vilimsky am Dienstag in Straßburg gegenüber Journalisten. Er verwies auf die „linksextreme Italienerin“ Ilaria Salis, „die mit einer Eisenstange auf einen anderen Menschen eingeschlagen“ habe und deren Immunität aber erhalten blieb. Das Parlament hatte sich im Herbst mit einer knappen Mehrheit gegen die Aufhebung der Immunität der linken EU-Abgeordnete ausgesprochen. Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft Salis vor, im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren Personen Rechtsextreme körperlich angegriffen und verletzt zu haben.