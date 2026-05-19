Handys und Notrufe lahmgelegt: Chinese in Haft

Tausende Phishing-SMS um Stadthalle verschickt

Mit einer kuriosen Art von Cyber-Attacken hatten es die Beamten ebenso zu tun. Ein Chinese (32) wurde unweit der ESC-Partyzone am Donnerstag von der Spezialeinheit Cobra festgenommen. Der Kofferraum seines Autos war für SMS-Blaster-Angriffe präpariert worden. Der Blaster – ein Gerät – täuscht eine Mobilfunkantenne vor und zwingt Handys im Umkreis von 100 Metern, sich zu verbinden. Was dann folgt, ist die klassische Phishing-SMS zum Datenklau. Das Netz wird überlastet, Datenverbindungen kollabieren, teils kommen auch Notrufe nicht mehr an. Ein solches Gerät ist in der Lage, bis zu 100.000 Nachrichten pro Stunde zu versenden.