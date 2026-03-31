Eisbären-Stadionsprecher sieht Fans als Orchester

Wenn er am Mikro ist, wird‘s in Zell am See richtig laut! Seit 14 Jahren ist Christoph Voithofer-Galgoczy Stadionsprecher der Zeller Eisbären und ist durchaus ein Mitgrund dafür, weshalb der Eishockey-Zweitligist aus dem Pinzgau der Publikumsmagnet der Alps Hockey League ist. Mit der „Krone“ sprach der Brucker über seine Leidenschaft und über ein Angebot von Red Bull Salzburg.