Eisbären-Stadionsprecher sieht Fans als Orchester

Wenn er am Mikro ist, wird‘s in Zell am See richtig laut! Seit 14 Jahren ist Christoph Voithofer-Galgoczy Stadionsprecher der Zeller Eisbären und ist durchaus ein Mitgrund dafür, weshalb der Eishockey-Zweitligist aus dem Pinzgau der Publikumsmagnet der Alps Hockey League ist. Mit der „Krone“ sprach der Brucker über seine Leidenschaft und über ein Angebot von Red Bull Salzburg.
Seine Stimme ist unverkennbar und durch die ganze Stadt ist sein traditionelles „die ganze Halle!“ lautstark zu hören! Stadionsprecher Christoph Voithofer-Galgoczy ist beim Eishockey-Zweitligisten Zell fast schon eine richtige Institution. „Ich mache das seit 14 Jahren. Es gehört einfach zu meinem Leben dazu“, schildert der Brucker, der seine Aufgabe im Verein mehr als nur genießt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.