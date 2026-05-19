Stecker oder Zigarette führten zu Großbrand

Nach dem Wohnungsbrand am 12. April im sechsten Stock eines Mehrparteienhauses in der Salzburger Elisabethvorstadt liegt ein Gutachten zur Ursache vor. Laut Staatsanwaltschaft kommen ein defekter Stecker eines Netzteils oder eine brennende Zigarette als Auslöser infrage. Der Sachschaden wird mit rund 300.000 Euro beziffert.