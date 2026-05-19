Stecker oder Zigarette führten zu Großbrand

Nach dem Wohnungsbrand am 12. April im sechsten Stock eines Mehrparteienhauses in der Salzburger Elisabethvorstadt liegt ein Gutachten zur Ursache vor. Laut Staatsanwaltschaft kommen ein defekter Stecker eines Netzteils oder eine brennende Zigarette als Auslöser infrage. Der Sachschaden wird mit rund 300.000 Euro beziffert.
Der Vollbrand im sechsten Stock eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg hat nun eine wahrscheinliche Ursache. Am heutigen Dienstag lag das Gutachten vor, das die Staatsanwaltschaft zur Klärung der Brandentstehung einholen ließ.
Demnach dürfte das Feuer entweder durch einen defekten Stecker eines Netzteils oder durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden sein. Der Sachschaden wird mit rund 300.000 Euro beziffert.
Der Brand war in der Nacht auf Sonntag, 12. April, kurz vor 3.00 Uhr ausgebrochen, das Haus wurde evakuiert. 100 Personen mussten das Hochhaus verlassen.
Neun Personen versorgte die Rettung vor Ort, einige kamen ins Uniklinikum. Die Feuerwehr löschte den Brand, belüftete das Gebäude und öffnete im Einsatz zehn Wohnungen gewaltsam. Zwölf Wohnungen wurden durch Feuer und Löschmaßnahmen beschädigt. Die Polizei ermittelte zum Hergang weiter.
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