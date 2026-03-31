Helenas Todeslenker muss nur Geldstrafe bezahlen

Die 14-jährige Helena aus Aigen-Schlägl hatte bei der Tragödie am 25. April 2025 auf der B 38 bei Vorderweißenbach keine Chance. Sie saß damals gemeinsam mit zwei Freundinnen (ebenfalls 14) im Fonds eines Pkw, den der Vater (44) eines der Mädchen lenkte. Dessen Ehefrau (42) hatte auf dem Beifahrersitz platzgenommen.