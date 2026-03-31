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14-Jährige getötet

Helenas Todeslenker muss nur Geldstrafe bezahlen

Oberösterreich
31.03.2026 05:00
Der grauenhafte Unfall war am 25. April 2025 auf der regennassen Böhmerwaldbundesstraße (B 38) ...
Der grauenhafte Unfall war am 25. April 2025 auf der regennassen Böhmerwaldbundesstraße (B 38) bei Vorderweißenbach passiert.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die 14-jährige Schülerin aus dem Mühlviertel wurde Opfer der rücksichtslosen Fahrweise eines Lkw-Lenkers, sie starb noch an der Unfallstelle. Der Nepalese bekannte sich vor Gericht schuldig und kam mit einer teilbedingten Strafe davon. Das Urteil ist bereits auch rechtskräftig.

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Die 14-jährige Helena aus Aigen-Schlägl hatte bei der Tragödie am 25. April 2025 auf der B 38 bei Vorderweißenbach keine Chance. Sie saß damals gemeinsam mit zwei Freundinnen (ebenfalls 14) im Fonds eines Pkw, den der Vater (44) eines der Mädchen lenkte. Dessen Ehefrau (42) hatte auf dem Beifahrersitz platzgenommen.

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