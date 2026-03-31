Krise bei Photovoltaik: Fördersystem am Prüfstand

Mit dem 31. März des Vorjahres wurde das für zwei Jahre angedachte Fördersystem für Photovoltaik-Anlagen, bei dem die Umsatzsteuer komplett entfiel, vorzeitig abgeschafft. Krone+ hat sich angesehen, wie das neue (ganz alte) Programm mit Fördercalls angenommen wird.
Österreich befindet sich mitten in der Transformation vom fossilen zum erneuerbaren Energiezeitalter. Dies lässt sich schön an der Nettostromerzeugung der Kalenderwoche 12 ablesen. Lediglich 17,8 Prozent wurden dabei noch mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Der größte Teil davon per Gas. Der Rest stammt aus Wasserkraftwerken, Biomasse-, Solar- oder Windkraftwerken. Insgesamt wurden in dieser einen Woche 1128 GWh Strom erzeugt.
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