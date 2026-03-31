Krise bei Photovoltaik: Fördersystem am Prüfstand

Österreich befindet sich mitten in der Transformation vom fossilen zum erneuerbaren Energiezeitalter. Dies lässt sich schön an der Nettostromerzeugung der Kalenderwoche 12 ablesen. Lediglich 17,8 Prozent wurden dabei noch mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Der größte Teil davon per Gas. Der Rest stammt aus Wasserkraftwerken, Biomasse-, Solar- oder Windkraftwerken. Insgesamt wurden in dieser einen Woche 1128 GWh Strom erzeugt.