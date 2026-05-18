Passagier hatte 17 Kilo Cannabiskraut im Gepäck

Schlag gegen die Drogenkriminalität auf dem Flughafen Schwechat in Niederösterreich! Ermittler konnten 17 Kilo Cannabiskraut sicherstellen. Ein verdächtiger Passagier (32) wurde festgenommen.
Den richtigen Riecher bewiesen Ermittler jetzt auf dem Flughafen Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha. Bei einer Kontrolle sind rund 17 Kilogramm Cannabiskraut in einem Gepäckstück entdeckt worden.
Das Suchtgift hatte sich laut Polizeiangaben vom Montag an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden und war im Rahmen einer „Zwischenlandung“ entdeckt worden. Der eigentliche Zielflughafen für die illegale Ladung wäre nämlich Larnaka in Zypern gewesen.
Eingecheckt war das Gepäckstück auf einen 32-Jährigen aus Kanada, der vor dem Weiterflug am Samstag festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert wurde.
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