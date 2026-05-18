Kind überfahren: 18-Jähriger wegen Mord verurteilt

Verteidigung sprach von „Fahrfehler“

Die Verteidigung sagte, dass der Angeklagte nur den Parkplatz verlassen wollte. Ihm sei ein Fahrfehler unterlaufen, da er noch wenig Erfahrung mit seinem neuen Auto gehabt habe. Er habe die Buben nicht gesehen, ließ der 18-Jährige über seinen Anwalt ausrichten. „Ich spürte nur einen Schlag, als wäre ich gegen einen Bordstein gefahren.“ Die Verteidigung forderte lediglich Auflagen nach dem Jugendstrafrecht. Die Staatsanwaltschaft sah das anders und wollte neun Jahre Haft.