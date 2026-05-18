Shakira bekommt 60 Millionen Euro zurück!

„Unter dem Vorwand von Steuerschulden, deren Nichtexistenz gerichtlich nachgewiesen wurde, behielt die spanische Steuerbehörde jahrelang unrechtmäßig 60 Millionen Euro von Shakira ein - Gelder, die genau dem Betriebskapital und den Ausgaben ihrer Welttournee entsprachen. Mit diesem Urteil ordnet das Gericht die vollständige Rückzahlung dieses Betrags an die Sängerin an, zuzüglich der entsprechenden Zinsen und der vollen Erstattung der ihr entstandenen exorbitanten Anwaltskosten“, erklärte ihr Anwaltsteam.