Kreml startet Gegenschlag nach Moskau-Angriff

Der Gouverneur der Oblast Moskau, Andrej Worobjow, erklärte, eine Frau sei ums Leben gekommen, als ein Wohnhaus in Chimki nördlich der Hauptstadt getroffen worden sei. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach einer weiteren Person. Zwei Männer seien im Dorf Pogorelki im Bezirk Mytischtschi getötet worden. Mehrere Wohnhochhäuser und Infrastruktureinrichtungen seien beschädigt worden, so Worobjow. Laut dem Moskauer Bürgermeister, Sergej Sobjanin, sind zudem zwölf Menschen verletzt worden, vor allem in der Nähe des Eingangs zur Moskauer Ölraffinerie. Die Berichte vom Kampfgeschehen ließen sich von der Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig überprüfen. Beide Seiten weisen den Vorwurf zurück, gezielt Zivilisten anzugreifen.