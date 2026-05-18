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Vater in U-Haft

Cold Case: Mord an Mädchen nach 25 Jahren geklärt

Ausland
18.05.2026 11:48
Spezialisten rekonstruierten digital das Gesicht der Toten aus dem Fluss Main. Jetzt hat sie ...
Spezialisten rekonstruierten digital das Gesicht der Toten aus dem Fluss Main. Jetzt hat sie eine Identität bekommen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Landeskriminalamt Hessen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Leiche im deutschen Fluss Main stellte Ermittler für fast 25 Jahre vor Rätsel. Nun führten neue Hinweise im Cold Case zu einer Festnahme: Der eigene Vater soll die Jugendliche getötet haben.

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Rund 25 Jahre, nachdem eine Frauenleiche in Frankfurt im Main entdeckt wurde, ist die Identität der Toten nun geklärt und ihr Vater festgenommen worden.

Der 67-Jährige werde dringend verdächtigt, vor fast 25 Jahren seine damals 16-jährige Tochter getötet und deren Leichnam in den Main geworfen zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt gemeinsam mit.

Zitat Icon

Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung wurden die Ermittlungen mit unverminderter Intensität fortgeführt, was nun zur Festnahme des Tatverdächtigen führte.

Staatsanwaltschaft Frankfurt

Der deutsche Staatsangehörige, der in Pakistan geboren wurde, war nach der Festnahme in der vergangenen Woche direkt einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft.

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Fahndungskampagne führte zum Ermittlungserfolg
Die Leiche der 16-Jährigen war am Nachmittag des 31. Juli 2001 im Fluss treibend von Passanten entdeckt worden. Ihre Identität war jahrzehntelang unbekannt geblieben – bis jetzt. „Die entscheidenden Hinweise ergaben sich durch die internationale Kampagne „Identify Me“, im Rahmen derer im Oktober 2024 dazu aufgerufen wurde, Hinweise auf die Identität des „Mädchens aus dem Main“ und zur Ermittlung des Täters zu geben“, hieß es.

Insgesamt 46 Frauenschicksale gehören zur Kampagne „Identify Me“. Neun Fälle kommen aus ...
Insgesamt 46 Frauenschicksale gehören zur Kampagne „Identify Me“. Neun Fälle kommen aus Deutschland. Jetzt wurde einer von ihnen gelöst.(Bild: Interpol)

Mädchen jahrelang brutal misshandelt
Den Ermittlungen zufolge soll der 67-Jährige seine Tochter zwischen dem 28. und 31. Juli 2001 in der damaligen Familienwohnung in Offenbach durch eine Vielzahl brutaler Schläge getötet haben. Danach soll er den Leichnam der 16-Jährigen in ein Bettlaken eingewickelt, verschnürt und an einem Sonnenschirmständer befestigt haben – und diesen dann in Frankfurt in den Main geworfen haben.

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