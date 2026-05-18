Streit eskaliert! Drei Sternchen im FIS-Kalender

Es gibt Zeitpläne, es gibt ein Konzept und zugleich die offene Frage: Wer bekommt wie viel von den Einnahmen? Wie ändert sich das, wenn im kommenden Winter die Frauen an Silvester integriert werden und das Neujahrsspringen erstmals unter Flutlicht statt wie bisher um 14 Uhr steigt? Wie zuerst die „Bild“ berichtete, will der Skiclub in Partenkirchen deutlich mehr als die niedrige siebenstellige Summe, die er bisher erhält. Dazu erhält der Verein die Einnahmen der Ticketverkäufe, muss aber auch die Infrastruktur für das Großereignis stellen. Bis zu 30 Prozent zusätzlich fordert der Club dem Vernehmen nach vom DSV, der maßgeblich über die TV-Verträge und durch Sponsoren an dem Event verdient.