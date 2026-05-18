Super-GAU perfekt: „Haben es komplett verschissen“

Der Super-GAU ist perfekt! Fortuna Düsseldorf startet als 15. ins Abstiegsfinale der 2. Liga und erlebt am Ende ein historisches Debakel. Nach einer 0:3-Pleite bei Greuther Fürth muss der Traditionsklub erstmals seit 17 Jahren den bitteren Gang in die 3. Liga antreten.
Der hemmungslos weinende Fortuna-Goalie Florian Kastenmeier wurde nach dem Schlusspfiff zum Sinnbild des Absturzes. Der zweimalige DFB-Pokalsieger steigt erstmals seit 17 Jahren wieder ab und der 17. Mai 2026 dürfte für den einstigen Europapokalfinalisten als schwarzer Tag in die Klubgeschichte eingehen. „Wir haben es komplett verschissen. Wir sind dafür verantwortlich. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich antworten soll. Es gibt wenig zu sagen“, sagte Kastenmeier.
Völlig überwältigt kämpfte der Schlussmann vor der Kurve mit den Tränen. Später ergänzte er in der Interview-Zone: „Das, was heute passiert ist, ist mit nichts zu entschuldigen.“
Horror-Halbzeit zerstörte alles
Dabei hatte die Fortuna vor dem direkten Abstiegsduell eigentlich beste Karten. Drei Punkte und fünf Tore Vorsprung auf Fürth hatte das Team von Trainer Alexander Ende im Gepäck. Doch dann folgte der totale Kollaps. Ausgerechnet Ex-Fortuna-Kicker Felix Klaus brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (2./16.) früh auf Kurs. Noel Futkeu erhöhte nach gut einer halben Stunde auf 3:0 (36.) – Düsseldorf war schon vor der Pause am Boden.
Vorstandsboss: „Wir sind zu Recht abgestiegen“
Auch danach stemmten sich die Düsseldorfer viel zu wenig gegen das drohende Unheil. Vorstandsboss Alexander Jobst wirkte nach dem Schlusspfiff regelrecht desillusioniert. „Diese Leere im Kopf muss sich jetzt auch jeder nehmen. Mit dem morgigen Tag beginnt die Aufarbeitung, die knallharte Analyse. Nach dem heutigen Spiel muss ich klipp und klar sagen: Wir sind zu Recht abgestiegen“, sagte Jobst.
Ein Tor fehlte auf Relegationsplatz
Am Ende fehlte der Fortuna in der Tabelle nur ein einziges Tor auf den Relegationsplatz hinter Fürth und zwei Treffer auf Eintracht Braunschweig, die mit einem 0:1 bei Zweitliga-Meister Schalke die Klasse hielt. „Diese Fallhöhe von zweiter auf dritte Liga wird eine Tragweite mit sich bringen, die ich heute noch nicht nennen kann“, sagte Jobst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.