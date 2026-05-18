Super-GAU perfekt: „Haben es komplett verschissen“

Der hemmungslos weinende Fortuna-Goalie Florian Kastenmeier wurde nach dem Schlusspfiff zum Sinnbild des Absturzes. Der zweimalige DFB-Pokalsieger steigt erstmals seit 17 Jahren wieder ab und der 17. Mai 2026 dürfte für den einstigen Europapokalfinalisten als schwarzer Tag in die Klubgeschichte eingehen. „Wir haben es komplett verschissen. Wir sind dafür verantwortlich. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich antworten soll. Es gibt wenig zu sagen“, sagte Kastenmeier.

Völlig überwältigt kämpfte der Schlussmann vor der Kurve mit den Tränen. Später ergänzte er in der Interview-Zone: „Das, was heute passiert ist, ist mit nichts zu entschuldigen.“