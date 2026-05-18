Tödliche Kuhattacke: Genauer Hergang weiter Rätsel

Warnhinweise vorhanden

Das Weidegebiet war laut Polizei mit Warnschildern versehen, wie es in Wanderregionen üblich ist. Eine Einzäunung gab es dort jedoch nicht. Der Weg wird regelmäßig von Spaziergängern und Wandernden genutzt. Auf der Wiese hielten sich rund 50 Kühe aus dem Bestand mehrerer Landwirte auf. Die Almsaison hat noch nicht begonnen, viele Tiere werden derzeit auf den Feldern auf den bevorstehenden Auftrieb vorbereitet.