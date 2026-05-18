Tödliche Kuhattacke: Genauer Hergang weiter Rätsel

Nach der tödlichen Attacke auf eine 67-jährige Fußgängerin durch eine Kuhherde am Sonntag in einem Weidegebiet in Oberlienz in Osttirol ist der genaue Hergang des tragischen Unfalls nach wie vor völlig unklar. Der Ehemann, der den Angriff überlebt hatte, konnte noch nicht befragt werden.
Der schwer verletzte 65-jährige Ehemann war nach dem Unglück mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen worden. Dort befindet er sich auf der Intensivstation. Es bestehe aber „keine akute Lebensgefahr“, sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger.
Der Ehemann gilt für die weiteren Ermittlungen als entscheidender Zeuge, da es bei der Attacke keine weiteren Beobachter gegeben haben soll. Eine Befragung war bislang noch nicht möglich, wie es am Montagvormittag vonseiten der Polizei hieß.
Unfallhergang völlig unklar
Zu dem tödlichen Angriff kam es am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf einem Spazier- und Wanderweg neben der Isel in einem Weidegebiet in Oberlienz. Die 67-Jährige und ihr 65-jähriger Ehemann dürften die Gefahr falsch eingeschätzt oder nicht rechtzeitig erkannt haben. Aus noch ungeklärten Gründen ging die Kuhherde plötzlich auf die Wanderer los. Die Einheimische erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.
Warnhinweise vorhanden
Das Weidegebiet war laut Polizei mit Warnschildern versehen, wie es in Wanderregionen üblich ist. Eine Einzäunung gab es dort jedoch nicht. Der Weg wird regelmäßig von Spaziergängern und Wandernden genutzt. Auf der Wiese hielten sich rund 50 Kühe aus dem Bestand mehrerer Landwirte auf. Die Almsaison hat noch nicht begonnen, viele Tiere werden derzeit auf den Feldern auf den bevorstehenden Auftrieb vorbereitet.
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