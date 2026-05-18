Formel 1: Stripperinnen wollen in Kanada streiken!

„Gehen nach Hause und sind im Minus“

„Da wir keine fest angestellten Mitarbeiter sind, haben wir keinen Zugang zu den Schutzmaßnahmen, die andere Arbeitnehmer normalerweise genießen“, erklärte eine Betroffene der „Montreal Gazette“. Demnach erhalten die meisten Tänzerinnen in Montreal kein Gehalt in Stripclubs, sie sind angewiesen auf Trinkgelder. Zudem müssen sie oft eine Gebühr an die Bar zahlen, um dort überhaupt tanzen zu können. Am Grand-Prix-Wochenende sollen diese Gebühren besonders hoch sein. „Es passiert jedem von uns jedes Jahr, dass wir nach Hause gehen und im Minus sind“, sagte die Tänzerin.