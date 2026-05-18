Offiziell: Graz99ers bedienen sich erneut bei KAC

„Kann es gar nicht erwarten“

„Nach sechs Jahren in Klagenfurt, wo ich gewissermaßen in meiner Komfortzone war, freue ich mich extrem darauf, eine neue Challenge mit den Graz99ers zu starten. Das wird mir helfen, noch einen Schritt in meiner persönlichen und Eishockey-Entwicklung zu machen. Graz hat sich in den letzten Jahren zu einer Top-Adresse entwickelt und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft weiterhin erfolgreich ist. In Graz zählt mittlerweile nur mehr der Meistertitel und das ist auch mein Ziel. Meine ersten Spiele im Bunker kann ich jedenfalls kaum erwarten“, wird Maier in der Aussendung zitiert.