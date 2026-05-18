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Offiziell: Graz99ers bedienen sich erneut bei KAC

Eishockey
18.05.2026 11:17
KAC-Crack David Maier verstärkt den Eishockey-Meister.
KAC-Crack David Maier verstärkt den Eishockey-Meister.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Abwehrreihen des Eishockey-Meisters werden  – wie von der „Krone“ bereits angekündigt – hochkarätig neu aufgestellt. David Maier, 26-jähriger Kärntner, Stammverteidiger im Nationalteam und derzeit bei der A-WM in der Schweiz, hat einen langfristigen 3-Jahres-Vertrag bei den Graz99ers signiert.

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Einerseits gehe es, sagt Sportdirektor Philipp Pinter, um Kontinuität. Zugleich sei die Kader- und Saisonplanung aber auch ganz klar auf den Österreicher-Stamm und dessen weitere Niveausteigerung ausgerichtet. Und das ist den Graz99ers mit ihrer ersten, offiziellen Neuverpflichtung schon einmal gelungen. David Maier kommt jedenfalls mit allem nach Graz, was es für die Abwehrreihen nach zahlreichen Abgängen (Holzer, Bailen, Koch, Kotkansalo) braucht.

In der Nachwuchsschmiede des KAC groß geworden, kehrte Maier nach fünf Ausbildungsjahren in Schweden und Kanada zu seinem Heimatverein zurück, wurde mit dem KAC auf Anhieb Meister. Insgesamt 258 Partien mit beeindruckenden 4169 Spielminuten absolvierte Maier, der Stand jetzt 89 Spiele für Österreichs A-Team machte, für die Klagenfurter. Mit 17 Toren und 66 Scorer-Punkten unterstrich er dabei auch seine offensiven Impulse, die auch für das Grazer Spiel erwartet werden können.

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„Kann es gar nicht erwarten“
„Nach sechs Jahren in Klagenfurt, wo ich gewissermaßen in meiner Komfortzone war, freue ich mich extrem darauf, eine neue Challenge mit den Graz99ers zu starten. Das wird mir helfen, noch einen Schritt in meiner persönlichen und Eishockey-Entwicklung zu machen. Graz hat sich in den letzten Jahren zu einer Top-Adresse entwickelt und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft weiterhin erfolgreich ist. In Graz zählt mittlerweile nur mehr der Meistertitel und das ist auch mein Ziel. Meine ersten Spiele im Bunker kann ich jedenfalls kaum erwarten“, wird Maier in der Aussendung zitiert.

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