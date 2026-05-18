Offiziell: Graz99ers bedienen sich erneut bei KAC

Die Abwehrreihen des Eishockey-Meisters werden – wie von der „Krone“ bereits angekündigt – hochkarätig neu aufgestellt. David Maier, 26-jähriger Kärntner, Stammverteidiger im Nationalteam und derzeit bei der A-WM in der Schweiz, hat einen langfristigen 3-Jahres-Vertrag bei den Graz99ers signiert.
Einerseits gehe es, sagt Sportdirektor Philipp Pinter, um Kontinuität. Zugleich sei die Kader- und Saisonplanung aber auch ganz klar auf den Österreicher-Stamm und dessen weitere Niveausteigerung ausgerichtet. Und das ist den Graz99ers mit ihrer ersten, offiziellen Neuverpflichtung schon einmal gelungen. David Maier kommt jedenfalls mit allem nach Graz, was es für die Abwehrreihen nach zahlreichen Abgängen (Holzer, Bailen, Koch, Kotkansalo) braucht.
In der Nachwuchsschmiede des KAC groß geworden, kehrte Maier nach fünf Ausbildungsjahren in Schweden und Kanada zu seinem Heimatverein zurück, wurde mit dem KAC auf Anhieb Meister. Insgesamt 258 Partien mit beeindruckenden 4169 Spielminuten absolvierte Maier, der Stand jetzt 89 Spiele für Österreichs A-Team machte, für die Klagenfurter. Mit 17 Toren und 66 Scorer-Punkten unterstrich er dabei auch seine offensiven Impulse, die auch für das Grazer Spiel erwartet werden können.
„Kann es gar nicht erwarten“
„Nach sechs Jahren in Klagenfurt, wo ich gewissermaßen in meiner Komfortzone war, freue ich mich extrem darauf, eine neue Challenge mit den Graz99ers zu starten. Das wird mir helfen, noch einen Schritt in meiner persönlichen und Eishockey-Entwicklung zu machen. Graz hat sich in den letzten Jahren zu einer Top-Adresse entwickelt und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft weiterhin erfolgreich ist. In Graz zählt mittlerweile nur mehr der Meistertitel und das ist auch mein Ziel. Meine ersten Spiele im Bunker kann ich jedenfalls kaum erwarten“, wird Maier in der Aussendung zitiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.