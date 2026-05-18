Markus Prock bleibt Präsident von Rodel Austria

Markus Prock ist auf der Länderkonferenz des Rodelverbandes einstimmig für weitere vier Jahre in seiner Funktion als Präsident bestätigt worden. Ebenfalls im Vorstand bleiben Rene Friedl (Sportdirektor Kunstbahn) und Gerhard Kammerlander (Sportdirektor Alpin Rodeln), Manfred Heinzelmaier ist neuer Vizepräsident Kunstbahn. Der Vertrag von Cheftrainer Christian Eigentler wurde um weitere vier Jahre verlängert.
Bestätigt wurden in ihren Trainerfunktionen auch Peter Penz und Lukas Schlierenzauer, die Position von Georg Hackl, bisher Trainer für Fahr- und Schlittentechnik, wird nicht nachbesetzt. „Noch enger können wir den Gürtel nicht mehr schnallen, ich weiß ehrlich nicht, wie wir aufgrund der Kürzungen die kommenden Jahre schaffen sollen. Wir werden improvisieren, als Team noch enger zusammenrücken und alles geben, Wunder können wir aber keine bewirken“, wird Prock in einer Presseaussendung von Rodel Austria am Montag zitiert.
Bei der Heim-Weltmeisterschaft 2027 in Innsbruck/Igls werden erstmals die Bewerbe im Kunstbahn- und Alpinrodeln an einem gemeinsamen Austragungsort durchgeführt.
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