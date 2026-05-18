Markus Prock bleibt Präsident von Rodel Austria

Bestätigt wurden in ihren Trainerfunktionen auch Peter Penz und Lukas Schlierenzauer, die Position von Georg Hackl, bisher Trainer für Fahr- und Schlittentechnik, wird nicht nachbesetzt. „Noch enger können wir den Gürtel nicht mehr schnallen, ich weiß ehrlich nicht, wie wir aufgrund der Kürzungen die kommenden Jahre schaffen sollen. Wir werden improvisieren, als Team noch enger zusammenrücken und alles geben, Wunder können wir aber keine bewirken“, wird Prock in einer Presseaussendung von Rodel Austria am Montag zitiert.