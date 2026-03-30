So viele Schüler wurden von Gymnasien abgewiesen

28.903 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit eines der 50 Gymnasien in Oberösterreich. Und nach den Semesterferien entscheidet sich auch, wer im Herbst eine AHS besuchen darf. In sehr vielen Familien gibt´s Tränen, weil die Wunschschule abgewunken hat. Zwei Bildungsregionen sind hier Brennpunkte.