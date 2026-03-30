So viele Schüler wurden von Gymnasien abgewiesen

28.903 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit eines der 50 Gymnasien in Oberösterreich. Und nach den Semesterferien entscheidet sich auch, wer im Herbst eine AHS besuchen darf. In sehr vielen Familien gibt´s Tränen, weil die Wunschschule abgewunken hat. Zwei Bildungsregionen sind hier Brennpunkte.
Die 50 Gymnasien in Oberösterreich sind heiß begehrt, zumindest die allermeisten – aber es gibt noch „Restplätze“. Und diese sind auch die Hoffnung für jene Volksschüler, die nicht auf ihrer Wunschschule einen Platz bekommen haben.
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