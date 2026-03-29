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Deepfakes: Wie sieht wirksamer Schutz aus?

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29.03.2026 18:00
Wie soll gegen das Risiko von Deepfakes vorgegangen werden?
Wie soll gegen das Risiko von Deepfakes vorgegangen werden?(Bild: Andri - stock.adobe.com)
Porträt von Tamara Krammer
Von Tamara Krammer

Das eigene Gesicht auf einem Nacktbild, das man nie geschossen hat – ein Alptraum, der durch KI für immer mehr Menschen zur Realität wird. Die Regierung plant nach aktuellem Druck neue Gesetze gegen den Missbrauch von Deepfakes. Wie könnten die Risiken, die mit immer besser werdenden KI-Technologien einhergehen, minimiert werden?

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KI-Anwendungen sind heutzuage fast allgegenwärtig. Mit ihnen lassen sich – praktisch ohne Bildbearbeitungskenntnisse – täuschend echte Fake-Bilder und Videos erstellen. Aktuelle Fälle zeigen, dass die Justiz oft langsamer ist als der technologische Fortschritt. Die Regierung prüft daher nun gezielte Verschärfungen, um den Missbrauch von KI-Bildern klarer zu sanktionieren und Opfern schneller zu ihrem Recht zu verhelfen. Bisher gibt es in Österreich zwar keine eigene Strafnorm speziell für Deepfakes, doch Betroffene sind nicht völlig schutzlos: Sie können sich bereits auf das Zivilrecht, das Urheberrecht oder bestehende Gesetze gegen Cybermobbing und sexuelle Belästigung stützen. 

„Digitale Gewalt“ beinhaltet unter anderem Belästigung, Herabwürdigung oder Diskriminierung im ...
„Digitale Gewalt“ beinhaltet unter anderem Belästigung, Herabwürdigung oder Diskriminierung im Internet.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Reichen neue Paragrafen aus, um gegen solche Fälschungen anzukommen, oder muss die Verantwortung für solche bei den Anbietern der KI-Anwendungen eingefordert werden? Wäre es sinnvoll, das Thema Deepfakes und digitale Gewalt in die Schulbildung zu integrieren? Wo würden Sie ansetzen? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Ansichten und Lösungsideen unten in den Kommentaren!

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