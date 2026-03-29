Deepfakes: Wie sieht wirksamer Schutz aus?

KI-Anwendungen sind heutzuage fast allgegenwärtig. Mit ihnen lassen sich – praktisch ohne Bildbearbeitungskenntnisse – täuschend echte Fake-Bilder und Videos erstellen. Aktuelle Fälle zeigen, dass die Justiz oft langsamer ist als der technologische Fortschritt. Die Regierung prüft daher nun gezielte Verschärfungen, um den Missbrauch von KI-Bildern klarer zu sanktionieren und Opfern schneller zu ihrem Recht zu verhelfen. Bisher gibt es in Österreich zwar keine eigene Strafnorm speziell für Deepfakes, doch Betroffene sind nicht völlig schutzlos: Sie können sich bereits auf das Zivilrecht, das Urheberrecht oder bestehende Gesetze gegen Cybermobbing und sexuelle Belästigung stützen.



